Sankt Nikolaus in der Kalvarienkirche

Von: Gabriela Rist



Dienstag, 06. Dezember 2016

Sathmar - Nach dem deutschsprachigen Gottesdienst besuchte Sankt Nikolaus vergangenen Sonntag die Kinder der deutschen Gemeinde in der Kalvarienkirche. Die Heilige Messe wurde von Pfarrer Michael Orbán zelebriert. In seiner Predigt erzählte Pfarrer Orbán vom Bischof Nikolaus und hob die Güte als seine wichtigste Eigenschaft hervor. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom „Canticum“-Jugendchor und dem Erwachsenenchor der Kalvarienkirche mitgestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst erschien der Nikolaus und unterhielt sich mit den Kindern. Viele Grundschulkinder trugen ihm Gedichte und Lieder vor. Zum Schluss beschenkte der Nikolaus alle Kinder.