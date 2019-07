Sanktannaer „Urbarialhaus“ wird saniert

Von: Andreea Oance



Freitag, 05. Juli 2019

Die alte Immobilie wird durch EU-Fördermittel zum Museum und Kulturzentrum

ao. Temeswar - Das historische „Urbarialhaus“ in Sanktanna/Sântana aus dem Jahr 1749 wird demnächst mit 8,7 Millionen Lei saniert. Die Immobilie auf einer Fläche von rund 1880 Quadratmetern soll in den nächsten 35 Monaten modernisiert werden. Das Geld kommt durch EU-Fonds. Der Gesamtwert der nichtrückzahlpflichtigen Mittel beträgt 7,8 Millionen Lei. Die Gemeinde Sanktanna stellt den Rest bereit.

Der Finanzierungsvertrag wurde vor Kurzem vom Bürgermeister der Arader Kleinstadt Sanktanna, Daniel Tomuța und dem Leiter der Regionalen Entwicklungsagentur ADR Vest, Sorin Maxim, unterschrieben. „Das historische Denkmal wird restauriert und konserviert. Hier sollen infolge dieser Investition ein Museum sowie Räumlichkeiten kultureller Bestimmung entstehen, in denen historische Objekte ausgestellt werden, die den Traditionen des Gebiets entsprechen. Das Projekt wird ohnehin zur Umwandlung von Sanktanna in ein Gebiet von kulturellem und touristischem Interesse beitragen“, heißt es seitens von ADR Vest. Gleichzeitig sieht das Projekt noch vor, das Haus zu digitalisieren.

Das „Urbarialhaus“ wurde neben der römisch-katholischen Kirche „Heilige Anna“, im Jahr 1749 nach den Plänen des Architekten Andreas Poller errichtet. Bis zur Revolution von 1848/49 wurden in der Immobilie Produkte aus der Lehensmiete, dem Wohnsitz der herrschenden Verwaltung, gesammelt und gelagert. Das Gebäude hat eine umbaute Fläche von 1879 Quadratmetern – Unter- und Erdgeschoss sowie eine Etage. Im Untergeschoss soll nach der Sanierung ein Probensaal für die Blaskapelle der Stadt entstehen, wobei im Erdgeschoss das Museum mit seiner Dauerausstellung auf fast 180 Quadratmetern eingerichtet werden soll. Auch Lager- und weitere Ausstellungsräume sollen hier unter anderen für die Roma-Gemeinschaft entstehen. Die Etage wurde bis vor wenigen Jahren von der orthodoxen Kirche genutzt. Infolge des Projekts sollen hier unter anderen ein Konferenzraum, ein Mehrzwecksaal sowie eine Werkstatt zur Restaurierung von Museumsgegenständen eingerichtet werden.