Sathmarer Oktoberfest am Wochenende

Von: Gabriela Rist



Donnerstag, 20. September 2018

Sathmar - Das Demokratische Forum der Deutschen in Sathmar organisiert am kommenden Wochenende zum achten Mal das Sathmarer Oktoberfest. Die Organisatoren, darunter Ideenschöpfer Karl Heinz Rindfleisch, Leiter des Schwäbischen Männerchors Großkarol-Petrifeld-Sathmar und der schwäbischen Gute-Laune-Tanzgruppe aus Sathmar sowie Izidor Bunea, Inhaber des Restaurants Bavaria-Haus, stellten am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz das Programm des zweitägigen Ereignisses vor.



Die Besucher, die Samstag ab 14.00 Uhr den Hof des Schwabenhauses (V. Lucaciu 9) betreten werden, werden mit Schwaben-Bräu-Bier aus Stuttgart sowie mit bayerischen Spezialitäten wie Leberkäse, Bayrische Wurst und Brezeln erwartet. Für die gute Stimmung werden die Blaskapelle aus Fienen und die Live Musik Band aus Turterebesch bis zur Mitternacht sorgen. Am Sonntag wird zunächst in der Kalvarienkirche ein deutschsprachiger Festgottesdienst zelebriert.



Anschließend an die Messe werden die schwäbischen Trachtenpaare, begleitet von der Blaskapelle aus Fienen, von der Kirche bis zum Schwabenhaus an einem Trachtenaufmarsch teilnehmen. Nach dem Frühschoppen bei Weißwurst und Brezeln beginnt der Festbetrieb mit der Diamant-Band aus Fünfkirchen (Ungarn). Die Organisatoren erwarten heuer die Sathmarer mit Überraschungen für die Kinder sowie mit Tombola mit vielen wertvollen Preisen.