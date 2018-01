Sauer-Orgel erklingt letztmalig vor Kirchenrenovierung

Zwei Jahre lang keine Gottesdienste und Konzerte

Von: Klaus Philippi



Freitag, 19. Januar 2018

Hermannstadt – Ein Orgelkonzert, welches Studenten der Orgelklasse Prof. Erich Türks (Gheorghe-Dima-Musikakademie Klausenburg/Cluj-Napoca) bestreiten werden, findet am Montag, dem 22. Januar, um 19.15 Uhr in der Evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt/Sibiu statt.



Der Beginn der umfangreichen Sanierungsarbeiten an Innenraum und Fassade der Stadtpfarrkirche steht kurz bevor, weswegen ihre Türen für Besucher auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. Auch die 1915 erbaute und 1997 restaurierte Sauer-Orgel wird für die Dauer von mindestens zwei Jahren weder in Gottesdiensten noch Konzerten zu hören sein.



Dozent Erich Türk wird am Vormittag des 22. Januar seine Studenten im Orgelspiel auf dem berühmten Instrument unterrichten und ihnen Anweisungen für das vorerst letzte Konzert an der Sauer-Orgel geben. Die Uhrzeit wurde auf 19.15 Uhr festgelegt, um denjenigen, die das um 18 Uhr in der Johanniskirche anlässlich der Ökumenischen Gebetswoche stattfindende Gebet besuchen wollen, die Chance zu geben, pünktlich vor Konzertbeginn in die Stadtpfarrkirche gehen zu können. Das Orgelkonzert dauert ca. 50 Minuten, der Eintritt ist frei.