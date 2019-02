„Schneebus“ zum Muntele Mic

Von: Andreea Oance



Samstag, 16. Februar 2019

Temeswar - Temeswarer und Lugoscher werden erneut mit einem Sonderbus zum Muntele Mic befördert. Die sogenannten „Schneebusse“ starten jeden Samstag und Sonntag um 7.30 Uhr in Richtung Skiort und führen durch Lugosch/Lugoj, Karansebesch/Caransebe{ bis auf dem Muntele Mic. In Temeswar findet die Abfahrt vom Parkplatz des Kaufland-Einkaufszentrums an der Gheorghe-Laz²r-Straße statt. Aus Lugosch fährt der Bus um 8.40 Uhr vom Lidl-Parkplatz ab. Die Rückfahrt beginnt dann um 17.30 Uhr vom Muntele Mic.



Die Schneebusse werden von den Betreibern der Borlova-Skipisten zur Verfügung gestellt. Der Preis der Fahrt beträgt 150 Lei pro Person/hin und zurück, und beinhaltet auch den Skipass für einen Tag, gültig auf den Pisten Borolova 1 und 2. Für die Abfahrt aus Lugosch kostet die Fahrt 140 Lei samt Skipass. Kinder unter 14 Jahren bekommen 20 Lei Ermäßigung. Dabei können Skifreunde auf dem Muntele Mic auch einen gemeinsamen Skipass für die Isai-Piste, die mit Sesselbahnen bedient wird, bekommen, dafür müssen sie aber noch 20 Lei dazuzahlen.



Die Ankunft und Abfahrt vom Muntele Mic ist auf dem Platz vor dem Borlova-Aprèski. Der Preis für Reise und Skipass beinhaltet noch ein warmes Getränk beim Aprèski. Details dazu und Platzreservierungen für den Bus sind unter 0722-255.782 möglich.