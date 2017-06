Schnupperwoche an der Uni

Studentenleben mit Workshops und praktischen Anwendungen erkunden

Von: Vlad Popa



Samstag, 10. Juni 2017

Hermannstadt - Zum fünften Mal in Folge bekommen die Lyzeumsschüler die Gelegenheit, vom 24. zum 30. Juli an der Sommerschule „Wähle deine Karriere SMART“ der Lucian-Blaga-Universität in Hermannstadt/Sibiu (ULBS) teilzunehmen. Die neun Fakultäten im Rahmen der Universität erwarten die zukünftigen Studenten mit Workshops und Tätigkeiten, die den Teilnehmern die verschiedenen Tätigkeitsbereiche näherbringen werden und die Gruppenarbeit sowie ihre Kommunikationsfähigkeiten fördern. Teil des Programms sind auch Ausfahrten nach Răşinari und auf die Hohe Rinne/Păltiniş sowie Sport-events und praktische Anwendungen in den Labors der Fakultäten. „Mit dieser aktiven Ferienwoche wollen wir den Schülern helfen, ihre zukünftige berufliche Laufbahn leichter auszusuchen. Unsere Professoren und Studenten bieten spezifische Tätigkeiten wie simulierte Gerichtsverfahren, Experimente mit Robotern oder Improvisationsworkshops aber auch Workshops zur Entwicklung transversaler Kompetenzen, sie bieten einen Einblick in das Studentenleben und machen die Teilnehmer mit dem Hermannstädter Umfeld vertraut“, so Livia Ilie, die Koordinatorin der Sommerschule. Umfassendes Informationsmaterial, die Teilnahmebedingungen sowie die notwendigen Formulare stehen bei der Internetadresse www.scoaladevara.ulbsibiu.ro zur Verfügung.