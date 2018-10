Schreibwettbewerb des Deutschen Konsulats 2018

Montag, 08. Oktober 2018

Hermannstadt - Einen zweiten Schreibwettbewerb für deutschsprachige Lyzeaner im Amtsbezirk des Deutschen Konsulats Hermannstadt veranstalten das Deutsche Konsulat und die „Hermannstädter Zeitung“. Das Thema lautet: „2019 wird Rumänien von Österreich die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Welche Erwartungen und Wünsche habt ihr für Rumänien an diese Ratspräsidentschaft?“

Zur Teilnahme eingeladen sind Schülerinnen und Schüler der Klassen 9-12 von den deutschen Abteilungen und deutschen Lyzeen aus den Landkreisen Hermannstadt/Sibiu, Alba, Kronstadt/Braşov, Bistritz/Bistriţa-Năsăud, Harghita, Covasna, Klausenburg/Cluj, Mureş und Hunedoara.



Die Aufsätze mit einer Maximallänge von 5 DIN-A4-Seiten sind per Post an die Redaktion der „Hermannstädter Zeitung“, Str. Tipografilor 12, RO-550164 Sibiu zu schicken, bitte Namen und Schule in einem separaten Umschlag einlegen. Einsendetermin ist der 14. Dezember 2018. Die drei besten Aufsätze werden prämiert und in der „Hermannstädter Zeitung“ veröffentlicht.

Nähere Auskünfte bei der HZ-Redaktion unter 0269-213422 oder E-Mail redaktion@hermannstaedter.ro