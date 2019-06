Schulbibliothek eröffnet

Brandenburger Partnerschaftsbeauftragte vermitteln deutschsprachige Literatur

Von: Klaus-Peter Krüger



Mittwoch, 05. Juni 2019

Die Petersdorfer Schüler zeigten ein Programm in deutscher Sprache und siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Foto: die Veranstalter

Eine deutschsprachige Schulbibliothek wurde am Freitag, 31. Mai, am Deutschen Lyzeum Mühlbach/Sebeș, Schulgebäude Petersdorf/Petrești, eröffnet. Die Idee zur Bibliothek entstand zwei Jahre zuvor, als Schüler und Lehrer der Wittstocker Dr. Wilhelm-Polthier-Oberschule und des Deutschen Lyzeums Mühlbach gemeinsam überlegten, wie man eine Partnerschaft zwischen den beiden Schulen lebendig gestalten kann.



Die Partnerschaftsbeauftragte des Landes Brandenburg für die Region Zentrum und das Brandenburger Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz sammelten zu diesem Zweck über 18.000 Bücher in Schulen und bei Privatpersonen, weitere 2000 Bände werden noch im Juli erwartet. Schüler und Lehrer des Lyzeums und aus dem gesamten Kreis Alba oder Siebenbürgen können sich hier kostenlos Bücher ausleihen. Die Bibliothek enthält nicht nur Fachbücher aus verschiedenen Bereichen und für verschiedene Studienjahre, sondern auch Universalliteratur.



Bei der Eröffnung der Bibliothek hatten die Schüler die Gelegenheit, Persönlichkeiten wie den Kreisratsvorsitzenden Ion Dumitrel, den Generaldirektor der Entwicklungsagentur Zentrum (ADR Centru) Dr. Simion Crețu, den Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen (DFDS) Professor Martin Bottesch, Vertreter des Schulinspektorates und den Bürgermeister Dorin Gheorghe Nistor kennenzulernen. Mangels einer großen Aula versammelten sich die Teilnehmer in der evangelischen Kirche in Petersdorf, wo die Schüler ein kleines Programm in deutscher und sächsischer Sprache zeigten.



Der Kreisratsvorsitzende betonte die langjährige Partnerschaft zwischen dem Land Brandenburg und der Region Zentrum, der Mühlbacher Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, von seinem Besuch in der Stadt Wittstock zu berichten und Prof. Martin Bottesch brachte gleich drei weitere Bücher für die Bibliothek mit, die von der deutschen Minderheit und deren Geschichte in Siebenbürgen berichten. Der Partnerschaftsbeauftragte des Landes Brandenburg Klaus-Peter Krüger betonte, dass die Eröffnung der Bibliothek ein weiterer Meilenstein in der guten Zusammenarbeit beider Regionen ist. „Wir haben eine gemeinsame Zukunft, um die wir nicht fürchten müssen, wenn wir gut gebildete, hochmotivierte Jugendliche ins Leben entsenden. Dafür soll diese Bibliothek ein kleines Zeichen sein“, so Klaus-Peter Krüger.



Dr. Simion Crețu hob in seiner Rede die europäische Dimension und die gewachsene Partnerschaft mit dem Land Brandenburg hervor, in dessen Rahmen vergangenen September das zehnte Jubiläum der Anwesenheit der Partnerschaftsbeauftragten in Karlsburg/Alba Iulia gefeiert wurde. „Wir danken insbesondere Frau Dr. Birgit Schliewenz und Herrn Klaus-Peter Krüger für die gute Zusammenarbeit und ihre Arbeit als Brandenburger Partnerschaftsbeauftragte. Unsere gemeinsame Arbeit begann bereits im Jahr 2002, die Partnerschaft im soziokulturellen Bereich hatte 2016 eine neue Dimension erhalten. Rumänische und deutsche Jugendliche haben mit Multimedia-Präsentationen die Regionen einander vorgestellt. Es gab deutsch-rumänische Theaterstücke. Im Laufe der zehn Jahre der Arbeit der Partnerschaftsbeauftragten haben wir einen wichtigen Austausch von Best Practices und Know-How organisiert. 2017 haben wir die Fortsetzung und Erneuerung unserer Partnerschaft mit Frau Staatssekretärin Anne Quart beschlossen und neue Schwerpunkte gesetzt. So wurde die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Schülern intensiviert, Unterstützung für den Deutschunterricht in Rumänien gefördert, wie auch die duale Berufsausbildung in den Fokus gestellt. Es geht um Kulturaustausch und die Unterstützung von Bildungsaktivitäten insbesondere auch im Rahmen des ERASMUS-PLUS-Programms“, so Simion Crețu.