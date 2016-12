Schulerau: Start in die neue Ski-Saison

Mittwoch, 07. Dezember 2016

Archivfoto: Ralf Sudrigian

ew. Kronstadt - Eine gute Nachricht für begeisterte Skifahrer: ab Donnerstag kann man auf den Pisten Wolfsschlucht/Lupului, Kantzel, Sulinar, dem Roten Weg/Drumul Roşu, Bradul und Stadionului in der Schulerau Ski fahren. Laut dem öffentlichen Stadtverwalter Miklos Gantz misst die Schneeschicht im Schuler am oberen Teil der Skipisten 80-100 Zentimeter und 50-60 Zentimeter im unteren Bereich. Der größte Teil davon ist Kunstschnee, für dessen Herstellung etwa 80.000 Kubikmeter Wasser aus dem künstlichen See auf der Ruia-Wiese benötigt wurden. Vor wenigen Tagen wurden auch die neuen Tarife für die Saison 2016-2017 festgelegt. Eine Auffahrt mit der Gondel kostet nun 20 Lei für Erwachsene, beziehungsweise 10 Lei für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Dieselben Preise gelten auch für die Abfahrt. Weitere Tarife auf www.discoverpoiana.ro.