Schulgebäude gehört nun der Stadt

Von: Andreea Oance



Donnerstag, 24. November 2016

Temeswar – Nach Verhandlungen, die drei Jahre lang gedauert hatten, schaffte es das Temeswarer Bürgermeisteramt, mit dem römisch-katholischen Bistum in Temeswar eine Summe für den Kauf des Schulcampus´ des Banater Kollegs zu vereinbaren. Auf insgesamt 4,6 Millionen Euro wurde die Summe festgelegt, wobei diese, laut Vertrag, vom Bürgermeisteramt in Raten beglichen wird. Die Summe soll in drei Jahren gezahlt werden – die Gelder stammen aus dem Kommunalhaushalt. Das Gelände mit dem Schulgebäude am Boulevard des 16. Dezember 1989 erstreckt sich über 13.129 Quadratmeter, wobei die bebaute Fläche 13.165 Quadratmeter mit insgesamt sechs Gebäudeflügeln beträgt. Infolge einer langjährigen Verhandlung wurde die Transaktion zwischen der Stadt und dem römisch-katholischen Notre-Dame-Orden vor Kurzem abgeschlossen. In den letzten Jahren musste das Temeswarer Bürgermeisteramt 15.000 Euro monatlich für die Miete bezahlen. Der Mietvertrag lief am 1. November ab.

Temeswar – Nach Verhandlungen, die drei Jahre lang gedauert hatten, schaffte es das Temeswarer Bürgermeisteramt, mit dem römisch-katholischen Bistum in Temeswar eine Summe für den Kauf des Schulcampus´ des Banater Kollegs zu vereinbaren. Auf insgesamt 4,6 Millionen Euro wurde die Summe festgelegt, wobei diese, laut Vertrag, vom Bürgermeisteramt in Raten beglichen wird. Die Summe soll in drei Jahren gezahlt werden – die Gelder stammen aus dem Kommunalhaushalt.

Das Gelände mit dem Schulgebäude am Boulevard des 16. Dezember 1989 erstreckt sich über 13.129 Quadratmeter, wobei die bebaute Fläche 13.165 Quadratmeter mit insgesamt sechs Gebäudeflügeln beträgt. Infolge einer langjährigen Verhandlung wurde die Transaktion zwischen der Stadt und dem römisch-katholischen Notre-Dame-Orden vor Kurzem abgeschlossen. In den letzten Jahren musste das Temeswarer Bürgermeisteramt 15.000 Euro monatlich für die Miete bezahlen. Der Mietvertrag lief am 1. November ab.