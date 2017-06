Shopping City wird erweitert

Große Vorhaben im Schellenberg

Von: Vlad Popa



Samstag, 17. Juni 2017

Hermannstadt – Die Arbeiten zur Erweiterung und Modernisierung der Shopping City in Schellenberg/Şelimbăr in der unmittelbaren Nähe von Hermannstadt/Sibiu laufen seit einigen Wochen auf Hochtouren. In einer ersten Phase wird der Bereich des Carrefour-Grossmarktes neu eingerichtet, wonach im zweiten Teil des Jahres ein neues Stockwerk im Bereich der eigentlichen Shopping City und der Restaurants entstehen wird. Dem Bürgermeister der Gemeinde Schellenberg zufolge werden hier Flächen für Geschäfte, eine Terrasse, die notwendige Technik sowie für ein Multiplex-Kino entstehen. Desgleichen werden demnächst Arbeiten an den bestehenden Parkmöglichkeiten ausgeführt und Grünflächen eingerichtet. Voraussichtlich werden die Arbeiten bis Mitte 2018 anhalten, zwischenzeitlich unterzeichnen die Vertreter der Shopping City Verträge mit bekannten Brands der Modewelt wie Bershka, Mango oder Pull&Bear. Die Investition im Wert von rund 20 Millionen Euro kommt der Einrichtung von zusätzlichen 40.000 Quadratmetern zugute, welche die Gesamtfläche auf 90.000 Quadratmetern bringt und die Shopping City Sibiu somit zur aktuell größten Mall des Landes werden lässt.