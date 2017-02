Sibiu Wedding Days am Wochenende

Von: Vlad Popa



Dienstag, 07. Februar 2017

Hermannstadt – Die Hochzeitssaison 2017 steht bald vor der Tür und viele künftige Ehepaare machen sich Gedanken über die möglicherweise noch vielen zu klärenden Details. Antworten auf diese Fragen bietet vom 10. bis zum 12. Februar die Messe „Sibiu Wedding Days“ in der Hermannstädter Redal Expo in der J.S.Bach-Straße 4, in deren Rahmen erstmals 85 Aussteller, Produzenten und Dienstleister ihr Angebot vorstellen und mit zahlreichen Preisen locken. Schier unendlich sind dabei die Produkte und Leistungen, die zur Verfügung gestellt werden, von Hochzeitskleidern und -anzügen, Blumen und Süßigkeiten bis hin zu den Leistungen professioneller Fotografen oder gar Hochzeitsplaner. Ein besonderer Anziehungspunkt ist auch die Möglichkeit, im Rahmen der von den Veranstaltern organisierten Tombola eine Hochzeit für 150 Personen zu gewinnen. Die Hochzeitsmesse und ihre Partner stellen den Festsaal, die notwendigen Speisen und Getränke, die Band, den Foto-Stand und einen Fotografen sowie die Hochzeitstorte. Die Teilnahme erfolgt mit dem Ausfüllen eines am Eingang erhältlichen Teilnahmeformulars, die Ziehung findet am Sonntag um 17 Uhr statt. Die Sibiu Wedding Days organisiert die Daka Expo, weitere Informationen sind bei der Internetadresse www. sibiuwedding.ro oder auf der offiziellen Facebook-Seite www.facebook.com/TargDeNuntiSibiu zu erfahren.