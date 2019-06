Sichere Finanzierung für den Kulturhauptstadtverein

Von: Raluca Nelepcu



Samstag, 22. Juni 2019

Temeswar – Der Regierungsbeschluss für den Zuschuss von insgesamt 52,9 Millionen Lei für den Verein „Temeswar - Kulturhauptstadt Europas 2021“ ist am Dienstag im Amtsblatt Rumäniens veröffentlicht worden. Die Gelder sollen dem Kulturhauptstadtverein in den kommenden vier Jahren etappenweise zur Verfügung gestellt werden.

„Die Sicherung von konstanten Budgets, die an die Bedürfnisse angepasst sind, räumen finanzielle Blockaden aus dem Weg und garantieren für großangelegte Kulturprojekte, so wie sie eine europäische Kulturhaupstadt verdient und wie wir sie uns wünschen“, sagt Simona Neumann, die Geschäftsführerin des Vereins „Temeswar – Kulturhauptstadt Europas 2021“. Temeswar wurde 2016 der Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt 2021 zuteil. Nach der Start-Up-Zeitspanne 2017-2018 entfaltet sich nun die sogenannten „Produktionsetappe“, die bis inklusive 2021 andauert. In dieser Zeit wird die Stadt mehrere Großveranstaltungen beherbergen, die zahlreiche Touristen von überall her anziehen werden. Das Projekt umfasst auch eine dritte Etappe ab 2022, jene der kulturellen Hinterlassenschaft, wenn die Effekte des Kulturhauptstadtjahres sichtbar werden, und zwar dadurch, dass viele der Kulturevents weitergeführt werden sollen.

„Das Wesentliche ist, der Stadt Temeswar ein lebendiges und dynamisches Kulturerbe zu hinterlassen, welches auch nach 2021 fortgeführt wird. Es ist wahr, dass der Effekt von Temeswar 2021 jetzt schon spürbar ist, wir haben Theater-, Musik- und Filmfestivals, die es vor drei Jahren nicht gegeben hat. Es gibt Aufführungen mit Künstlern aus ganz Europa, die die öffentlichen Plätze Temeswars füllen, von Frühjahr bis Spätherbst, es gibt Ausstellungen und Buchvorstellungen“, betont Simona Neumann.