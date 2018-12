Sigmar-Polke-Ausstellung

Von: Elise Wilk



Donnerstag, 06. Dezember 2018

Kronstadt - Das Deutsche Kulturzentrum Kronstadt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) und dem Multikulturellen Zentrum der „Transilvania“-Universität laden heute Abend zur Vernissage der Ausstellung „Sigmar Polke: Musik unbekannter Herkunft“ ein. Sigmar Polke (1941-2010) ist einer der bedeutendsten deutschen Maler des XX. Jahrhunderts und einer der Gründer des „Kapitalistischen Realismus“. Seine künstlerische Arbeit konzentriert sich auf die politischen Ereignisse und sozialen Klischees, sein Hauptanliegen ist die Beziehung zwischen Bild und Alltag.

Die Ausstellung „Musik unbekannter Herkunft” umfasst 40 Gouachen aus dem Jahr 1996. Diese bieten einen Überblick über ein einzigartiges Werk, sowohl im aktuellen kulturellen Kontext, als auch für die deutsche Nachkriegszeit. Die Vernissage findet um 18 Uhr statt. Ehrengast ist Prof. Dr. Nanna Lueth (Kunstpädagogin), die eine Präsentation der Ausstellung machen wird.Am Freitag, dem 7. Dezember 2018, um 11 Uhr, bietet Frau Nanna Lueth einen Workshop an, der die Teilnehmer näher an Sigmar Polkes Werk bringen wird.Die Ausstellung kann bis 18.1.2019 im Multikulturellen Zentrum der Universität besichtigt werden.