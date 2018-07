Singwoche in Seligstadt: Anmeldefrist verlängert

Von: Elise Wilk



Freitag, 06. Juli 2018

Kronstadt – Das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen und der Projektchor „de(r)Chor“ laden zu einer „Singwoche für junge Erwachsene und Familien“ ein, die zwischen dem 26. August und dem 2. September in Seligstadt/Seliştat stattfindet. Die Anmeldefrist wurde um fast drei Wochen verlängert, also können Inte-ressenten sich bis zum 20. Juli einschreiben. Im Programm stehen, außer Musikproben, Ausflüge, Spielabende, Kegeln, Zeit zum Austauschen und Ausruhen, ein bis zwei Konzerte. Der Teilnahmebeitrag liegt bei 200 Lei/Person. Jedes weitere Familienmitglied zahlt 150 Lei; die Teilnahme von Kindern unter 3 Jahren ist kostenlos, für Kinder zwischen 3 und 10 Jahre – 80 Lei, für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren – 100 Lei.



Anmeldungen und zusätzliche Informationen beim Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde A.B. in Fogarasch (Tel. 0268-211.994; E-Mail: inscriere@seligstadt.ro)