Sitz des Kulturhauses eingeweiht

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 17. Januar 2019

Hermannstadt – Über neue Büroräume, beziehungsweise über einen entsprechenden Proberaum freuen sich zurzeit die Mitarbeiter des Kulturhauses Hermannstadt/Sibiu sowie die Tänzer und Mitarbeiter des lokalen Balletttheaters. Der neue Sitz im Tineretului-Park, der Anfang der Woche in Nutzung gegeben wurde, nahm eine Investition von knapp 4,6 Millionen Lei in Anspruch.

„Das Kulturhaus, in dessen Rahmen auch das Balletttheater seine Tätigkeit entfaltet, ist eine der drei Kultureinrichtungen, die der Stadtverwaltung untergeordnet sind. Dieses zeigte im Laufe der Jahre, dass es in der Lage ist, sein Publikum mithilfe hochqualitativer Vorstellungen anzuziehen, die dementsprechend zahlreiche Kulturliebhaber aufsuchten“, so die Bürgermeisterin Astrid Fodor.



Der Bau verfügt über eine Gesamtfläche von 930 Quadratmetern. Im Untergeschoss befinden sich die Umkleiden und Sanitäranlagen, die Schneiderei, die Kostümlager, ein Speisesaal mit eigener Küche, die Wäscherei, ein Bügelraum und das Archiv. Im Erdgeschoss ist ein Ballettraum mit einer Fläche von rund 200 Quadratmetern eingerichtet und im ersten Geschoss und der Mansarde befinden sich Büros und 17 Zimmer für die Balletttänzer und -Tänzerinnen, die nicht in Hermannstadt wohnhaft sind.