Skatepark eingeweiht

Moderne Anlage für alle Sportarten und internationale Wettbewerbe geeignet

Von: Vlad Popa



Dienstag, 21. Mai 2019

Bürgermeisterin Fodor gab bei dem Anlass auch bekannt, für die künstlerisch begabten Besucher des Skateparks demnächst Tafeln anbringen zu lassen, die mit Graffitti besprüht werden dürfen, sodass die restliche Anlage hoffentlich vor Beschmutzungen verschont bleibt. Foto: Vlad Popa

Hermannstadt – Den landesweit größten und modernsten Skatepark weihte Freitagmittag die Bürgermeisterin Astrid Fodor in Anwesenheit zahlreicher Jugendlicher und Pressevertreter am Hermannstädter Obor-Markt in der Großscheuerner Straße/Calea Șurii Mari ein.

„Es ist ein Projekt für die Jugendlichen und den Sport. Wir haben die Investition vorgenommen, weil uns bewusst ist, dass die Hermannstädter Jugendlichen sehr an dieser Sportart interessiert sind. Der Park ist unseren Informationen zufolge der größte und modernste seiner Art im Land und ist für BMX, Skateboard, Rollschuhe, Tretroller und Mountainbikes geeignet. Ich hoffe, dass er den jungen Sportlern gefallen wird und sie ihn gerne aufsuchen werden“, so die Bürgermeisterin Astrid Fodor.

Den neuen Skatepark richtete die Lokalverwaltung auf einer Fläche von über einem Hektar ein, von der mehr als 3000 Quadratmeter zur Aufstellung der spezifischen Betonfertigteile verwendet wurden. Hinzu kommen ein Verwaltungsgebäude mit Umkleiden und Sanitäranlagen, ein 2000 Quadratmeter großer Fußgängerbereich mit Sitzgelegenheiten und Grünflächen, die demnächst mit Bäumen und Hecken bepflanzt werden, ein Parkplatz für 60 Fahrzeuge, Fahrradständer, eine LED-Beleuchtungsanlage und ein Videoüberwachungssystem mit acht Kameras, das Bürgermeisterin Fodor zufolge möglichen Vandalismus-Fällen vorbeugen soll.

Mit der Einrichtung des Skateparks beauftragte das Bürgermeisteramt die Firma S.C. Sport Play Sistem S.R.L. Thorenburg/Turda. Der Gegenwert der Investition beträgt 4,6 Millionen Lei. Den täglich zwischen 10 und 22 Uhr zugänglichen Park verwaltet künftig der Dienst zur Verwaltung der öffentlichen und privaten Domäne.