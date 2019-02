Skatepark wird in drei Monaten fertiggestellt

Von: Raluca Nelepcu



Dienstag, 19. Februar 2019

Symbolfoto: VectorStock

Temeswar – Drei Monate sollen die Arbeiten dauern, danach werden sich die Roller und Skater aus Temeswar/Timișoara eines nagelneuen Skateparks im Zentralpark erfreuen können. Dies gab Bürgermeister Nicolae Robu am Freitag bekannt, als er öffentlich ankündigte, dass der Vertrag zur Beendung der Arbeiten am Skatepark unterschrieben wurde.

Die Idee eines Skateparks geht auf den Wahlkampf 2012 zurück. 2015 machte sich das Unternehmen, das die Ausschreibung zum Bau eines Skateparks gewonnen hatte, an die Arbeit, allerdings wurde das Unterfangen eingestellt, weil es angeblich Probleme beim Entwurf gegeben hatte, was zusätzliche Kosten vorausgesetzt hätte, die das Unternehmen Kasdum-GF nicht begleichen wollte. Es kam zu einem Gerichtsprozess zwischen der Stadt Temeswar und dem Bauunternehmen, welcher von der Stadt im Jahr 2017 gewonnen wurde. Im selben Jahr veranstaltete die Kommunalverwaltung eine neue Ausschreibung, allerdings wurde sie wegen einer unsachgemäßen Kostenaufstellung eingestellt. Schließlich fand eine neue Ausschreibung statt, die die Unternehmen Lovrintim und Rogera gewannen. 1,76 Millionen Lei, ohne MwSt, kosten die zusätzlichen Arbeiten, die zum Abschluss des Projekts führen. Die Unternehmen müssen den Skatepark in drei Monaten fertigstellen.

Einen Skatepark gibt es in Temeswar hinter dem Constantin-Jude-Sportsaal. Es handelt sich um jene Anlagen, die aus dem Pădurice-Park im Süden der Stadt Temeswar wegen der Lärmbeschwerden der Nachbarn dorthin verlagert wurden.