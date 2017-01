Skistrecke wieder befahrbar

Samstag, 14. Januar 2017

ew. Kronstadt- Seit dieser Woche haben die Skifahrer in der Schulerau/Poiana Braşov die Gelegenheit, auf dem „Großen S“ die Wolfsschlucht/Partia Lupului hinunterzufahren. Nach vier Jahren wurde die bei erfahrenen Sportlern beliebte Strecke wieder eröffnet. Das letzte Mal, dass man noch auf dieser Strecke Skifahren konnte, war in der Wintersaison 2012-2013. Die Wolfsschlucht ist eine Skipiste für fortgeschrittene Skifahrer. Sie hat eine Länge von 2615 Metern. Laut dem Bürgermeisteramt sind alle Skipisten der Kronstädter Skidomäne in perfektem Zustand. Die Schneeschicht misst zwischen 80 und 120 Zentimeter. Alle Kabeltransporteinrichtungen funktionieren bestens - so können die Wintersport-Fans an diesem Wochenende auf den Pisten erwartet werden.