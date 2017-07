Sommeruni für Schüler der elften Klasse

Sonntag, 30. Juli 2017

ao. Temeswar - Über 200 Schüler aus ganz Rumänien sowie aus der Republik Moldau und Serbien erleben derzeit ein Studentenleben in Temeswar. Das Programm „West Summer University“ an der West-Universität Temeswar hat Mitte dieser Woche begonnen und wendet sich insbesondere an unentschlossene Schüler der elften Klasse, um ihnen zu helfen, sich eine Vorstellung über ein künftiges Studium zu machen.



„West Summer University“ wird vom Studentenverein der West-Universität Temeswar (OSUT) organisiert und versucht, potenzielle Kandidaten der West-Uni von der Qualität des hiesigen Studentenlebens zu überzeugen und ihnen einen Einblick in den Alltag der Studenten zu bieten. Zwei Wochen lang gehen die Schüler eine Simulation durch: Vorlesungen und Seminare sowie Laborstunden aus dem 1. Studienjahr werden von Professoren und Doktoranden an den Fakultäten, die sich die Teilnehmer ausgewählt haben, gehalten. Doch auch Vorträge, Debatten, Workshops und Freizeitaktivitäten stehen auf dem Programm, alles bis zum 9. August.