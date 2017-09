Sperrmüllsammlung bis Freitag

Von: Vlad Popa



Mittwoch, 06. September 2017

Hermannstadt – Eine Sperrmüllsammlung organisiert die S.C. Soma S.R.L. im Rahmen des Abfallmanagementprojektes für den Kreis Hermannstadt/Sibiu seit Montag und bis Freitag. Die Kampagne bezieht sich auf die Abfälle, die aufgrund ihrer Maße nicht in die üblichen Container entsorgt werden können. Zu dieser Kategorie zählen Gartenmöbel, Wohnungsmöbel und Einrichtungsgegenstände, große Spielsachen oder -anlagen wie Rutschen, Plastikschwimmbecken oder Fahrräder, Türen und Fenster samt Rahmen oder Teppiche, Kinderwagen und Schaukelstühle. Die Bürger in den Häuservierteln können ihren Sperrmüll am Tag der Abholung der Bioabfälle und des Restmülls einfach vor das Haus stellen. Die Bewohner der Blockviertel werden gebeten, die Abfälle zu den insgesamt 11 Plattformen in zehn Gegenden zu transportieren, wo hierfür Container aufgestellt sind. Diese sind aufzufinden im Vasile-Aaron-Viertel in der Muncel-Straße, in der Ştefan-cel-Mare-Straße bei der Nr. 136, im Lazarett-Viertel in der Oţelarilor-Straße, am Bahnhof in der Regele-Ferdinand-Straße, im Terezianum in der Târgul-Cailor-Straße, im Ziegelviertel in der Nähe des Komplexes in der Zieglerstraße/Ţiglarilor, in Neppendorf/Turnişor in der Iasomiei-Allee, im Strand-Viertel in der Sălajului-Straße, im Goldtal-Viertel/Valea Aurie in der Sibiel-Straße und im Hippodrom-Viertel in der Arieşului-Straße sowie in der Şelimbăr-Allee. Dabei werden die Bürger gebeten zu beachten, dass anlässlich dieser Sammlung nicht auch die elektrischen und elektronischen Geräte wie Kühlschränke, Fernseher oder Waschmaschinen angenommen werden, weil sie getrennt gesammelt werden. Für zusätzliche Informationen steht der Dienstleister im Rahmen des Abfallmanagementsystems unter 0269-562.056 zur Verfügung.