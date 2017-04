Spiele-Abend in Temeswar

Von: Raluca Nelepcu



Freitag, 21. April 2017

Temeswar - Einen neuen Spiele-Abend veranstaltet das Deutsche Kulturzentrum Temeswar am Montag, dem 24. April, in der Buchhandlung „Zu den zwei Eulen“ am Domplatz. Diesmal sollen zwei Brettspiele, Activity und Camel Up, für gute Unterhaltung unter den Besuchern der Buchhandlung sorgen. Die beiden Spiele sind sowohl für Deutsch-, als auch für Rumänischsprecher geeignet. Die Teilnahme an dem Spiele-Abend, der um 18.30 Uhr beginnt, ist kostenlos. Ebenfalls kommende Woche steht in Temeswar die Vorführung eines deutschsprachigen Films auf dem Programm. Im Rahmen der Filmreihe „FilmparaDE“ zeigt das Deutsche Kulturzentrum Temeswar in Zusammenarbeit mit dem DAAD-Lektorat der TU Politehnica den Film „Bornholmer Straße“. Die Filmvorführung findet in der Teestube der Cărtureşti-Buchhandlung in der Mercy-Str. 7 am Donnerstag, dem 27. April, um 18.30 Uhr statt. In dem Film aus dem Jahr 2014 geht es um den 9. November 1989, als die Berliner Mauer gefallen ist und die Grenzen geöffnet wurden. „Bornholmer Straße“ in der Regie von Christian Schwochow ist eine ironische und zugleich bewegende Komödie über Helden, die gar keine sein sollen. Der Film läuft auf Deutsch mit englischen Untertiteln. Der Eintritt ist frei.