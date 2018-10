Spitzenweine in der Harteneckgasse

Den Herbst bei Wein, Jazz und erlesenen Speisen genießen

Von: Vlad Popa



Samstag, 06. Oktober 2018

Gedünstete oder gekochte, dezent gewürzte Meeresfrüchte mit feinem Aroma sollten mit einem feinaromatischen Wein kombiniert werden. Foto: die Veranstalter

Hermannstadt – Die dritte Auflage des „Vinfest“ eröffnet ihr Tore am heutigen Samstag in der Hermannstädter Harteneckgasse/Strada Cetăţii und stellt bis Sonntag die besten Weine der heuer teilnehmenden elf Weinhäuser vor, gemeinsam mit vor Ort zubereiteten Leckerbissen und qualitativer Jazzmusik.

Zu den zu verkostenden Weinen zählen jene bekannter Marken wie Domeniile Boieru, Gabai, Histria, Cotnari, Domeniile Urlaţi - Dealu Mare, Villa Vinea, Vinimondo, Casa Bunescu – Kelaru oder Chateau Vartely – Produse Moldovene{ti, wobei die Premium-Weine an den Ständen der teilnehmenden Weinhäuser zwischen 11 und 21 Uhr gekauft werden können.



Zu den angebotenen Weinen passende Speisen wird vor Ort Chefkoch Marius Rafa von Pardon Cafe & Bistro zubereiten. „Es ist überflüssig zu sagen, dass wir uns für ein solches Event gründlichst vorbereiten. Ich verrate nur einige Präparate, die anlässlich des Vinfest genossen werden können: gebratener Stör oder Wels, Muscheln in einer einzigartigen Sauce, Nacken vom Mangalitza-Schwein, Stiernacken sowie diverse Würste aus der Region“, so Marius Rafa.

Weil ein gutes Essen und einen guten Wein die passende Musik vollendet, sind auch Konzerte der aktuell beliebten Jazztruppen Jazu, Kosmic Blues, Soul Serenade und Breeze Teil des Programms auf der Bühne vor dem Thalia-Saal.

Weitere Einzelheiten sind bei der Internetadresse www.facebook.com/SibiuVinfest zu erfahren. Das „Sibiul VINFEST“ veranstalten der Verein Sibiul de Odinioară und die Agentur Grey Projects mit Unterstützung des Hermannstädter Bürgermeisteramtes, des Kreisrates Hermannstadt sowie des Programms „Sibiu 2019 – Gastronomische Region Europas“.