Stadt bereitet Tourismussaison vor

Teilnahme an Tourismusmessen im In- und Ausland wichtig

Von: Vlad Popa



Freitag, 12. Januar 2018

Hermannstadt – Ihr touristisches und kulturelles Angebot wird die Stadt Hermannstadt/Sibiu auch in diesem Jahr auf Tourismusmessen im In- und Ausland präsentieren. Vertreter des Bürgermeisteramtes nehmen diesbezüglich Anfang des Jahres an wichtigen Tourismusmessen in Österreich und Deutschland teil, um Besucher für die bevorstehende Tourismussaison und nicht nur anzuwerben.



Vom 11. bis zum 14. Januar wird die Stadt auf der Tourismusmesse in Wien/Österreich vertreten sein, die im letzten Jahr 150.000 Besucher zählte. Über 1000 Werbematerialien können an das interessierten Publikum verteilt werden. Unter anderem wird die aktualisierte Broschüre „Hermannstadt, jung seit 1191“ ausgelegt, welche Informationen zu den touristischen Anziehungspunkten, den zur Tradition gewordenen, namhaften Kulturveranstaltungen aber auch eine Liste der Unterkünfte und Restaurants bietet. Am hermannstädter Stand wird außerdem eine überarbeitete Variante der Stadtkarte erhältlich sein, auf welcher die wichtigsten Standorte und Möglichkeiten zum Zeitvertreib eingezeichnet sind.



An der Stuttgarter Tourismusmesse beteiligt sich eine Mannschaft des Bürgermeisteramtes vom 13. bis zum 21. Januar, wo sie über 2.000 Werbematerialien zur Verfügung stellen und auf die Fragen der Interessenten im persönlichen Gespräch eingehen wird.



Einen besonderen Schwerpunkt legt die Stadtverwaltung anlässlich ihrer Auftritte auf das neueste Projekt der Region „Hermannstadt – Gastronomische Region Europas 2019“ und die bereits laufenden Projekte, welche den Gästen aus dem In- und Ausland die gastronomische Kultur Südsiebenbürgens näherbringen werden.



Bei dieser Gelegenheit wird auch die Smartphone-Anwendung Sibiu City App beworben, welche die Vertreter des Bürgermeisteramtes unlängst vorstellten und welche vor allem für Touristen relevante Informationen zu den Kulturveranstaltungen, dem aktuellen, lokalen Freizeitangebot oder den touristischen Routen in und um Hermannstadt bietet.



Abgesehen von der Teilnahme an Tourismusmessen wirbt das Bürgermeisteramt das ganze Jahr über vor allem mithilfe elektronischer Instrumente aber auch durch die Mitfinanzierung der oft großangelegten Kulturveranstaltungen, welche eine Vielzahl an Besuchern anziehen. Abgesehen von der Anwendung Sibiu City App aktualisiert die Stadtverwaltung auch die eigene Internetseite www.turism. sibiu.ro und Hermannstadt ist neuerdings auch als fotografisches Erlebnis bei Instagram (sibiu.hermannstadt) zu genießen.