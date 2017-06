Stadtleitung eingeführt

Donnerstag, 29. Juni 2017

dd. Kronstadt – Im Rahmen einer Sondersitzung des Stadtrates von Rosenau/Râşnov wurden am Dienstag, dem 27. Juni l.J. sowohl der am 11. Juni gewählte Bürgermeister Liviu Butnariu wie auch die Vizebürgermeisterin der Stadt, Marieana Ducar, ins Amt eingeführt. Dieses, nachdem die Vorsitzende des Gerichtes von Zernescht/Zărneşti Elena Iova, den einen Tag zuvor abgeschlossenen Bericht über die Gesetzmäßigkeit der Wahl präsentiert hat. Darauf legte Butnariu, der bisher stellvertretender Bürgermeister war, den Eid in Anwesenheit des Präfekten des Kronstädter Kreises Marian Rasaliu, des Vorsitzenden des Kreisrates Adrian Veştea, der Mitglieder des Stadtrates, mehrerer Bürgermeister aus dem Burzenland Bewohner der Stadt ab. Sowohl der Bürgermeister als auch die Vizebürgermeisterin, die ihr viertes Mandat in diesem Amt angetreten hat, gehören der National-Liberalen Partei (PNL) an.