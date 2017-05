Stafettenübergabe bei APDT Kronstadt

Ioana Dobrescu zur Vorsitzenden gewählt

Von: Ralf Sudrigian



Dienstag, 09. Mai 2017

Kronstadt – Der Verein für Entwicklung und Förderung des Tourismus im Kreis Kronstadt/Braşov (APDT) hat eine neue Leitung. Auf einer am 3. Mai abgehaltenen außerordentlichen Generalversammlung wurde Ioana Dobrescu, Key Account und PR-Manager beim Kronstädter Kronwell-Hotel, zur Vorsitzenden gewählt. Ihr zur Seite steht als stellvertretende Vereinsvorsitzende Alina-Ioana Szasz, öffentlicher Manager beim Kreisrat Kronstadt. Geschäftsführer Ionuţ Gliga und Vereinssekretär Erich Jikeli (letzterer auch als Vertreter des Deutschen Wirtschaftsclubs Kronstadt) bleiben im Amt. Die neue Leitung will der Förderung der dualen Ausbildung im Bereich der touristischen Dienstleistungen sowie dem Heranziehen neuer APDT-Mitglieder eine besondere Aufmerksamkeit schenken.



In mehreren Arbeitsgruppen, die unter Leitung von Fachexperten bekannter Kronstädter im Gastgewerbe tätiger Unternehmen stehen, sollen die wichtigsten strategischen Ziele erreicht werden. Diese Arbeitsgruppen decken folgende Bereiche: Unterricht und Ausbildung (koordiniert von Kolping Kronstadt), Event-Veranstaltung z.B. Kultur, Kunst, Gastronomie (Bistro de l‘Arte), Reisebüros (Active Holidays), Förderung des Geschäftslebens – Business-Development (Ambient Hotel), internationale Zusammenarbeit (Food Bar Consult), Branding und Marketing (Kronwell Hotel). Hinzu kommt eine Arbeitsgruppe für Lobby und Fundraising, die vom Kreisrat Kronstadt unterstützt wird. Die neue Vorsitzende dankte ihrem Vorgänger Christian Macedonschi für seine gesamte Tätigkeit und den engagierten Einsatz und unterstrich, dass man beim APDT auch weiterhin mit einer guten Zusammenarbeit im Interesse des Kronstädter Fremdenverkehrs rechne.