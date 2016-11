Stellvertretende deutsche Generalschulinspektorin

In dieses Amt wurde Dr. Gabriela Adam ernannt

Von: Dieter Drotleff



Donnerstag, 24. November 2016

Kronstadt – Dr. Gabriela Adam ist am 3. November l.J. zur stellvertretenden Generalschulinspektorin des Kronstädter Kreises ernannt worden. Es ist zum ersten Mal in den 26 Jahren nach der politischen Wende, dass in ein solches Amt eine deutschsprachige Lehrerin berufen worden ist. Bisher war sie als Schulinspektorin für den deutschsprachigen Unterricht im Kreisgebiet zuständig, eine Aufgabe, die sie auch in der neuen Funktion vorläufig weiterhin ausüben wird. Gabriela Adam hat Germanistik in Bukarest studiert und an der Lucian-Blaga-Universität von Hermannstadt/Sibiu ihre Dissertation zum Thema „Identität und Alterität in Heinrich Zillichs Prosa und Publizistik“ unter Anleitung von Prof. Dr. Maria Sass verteidigt. Neben ihren zahlreichen Aufgaben im Schulamt unterrichtet sie weiterhin Deutsch als Muttersprache an den 9., 10. und 12. Klassen des Kronstädter Johannes-Honterus-Lyzeums. Geleitet wird gegenwärtig das Kronstädter Kreisschulamt von Prof. Ariana Bucur als Generalschulinspektorin, Mirela Blemovici und Gabriela Adam als ihre Stellvertreterinnen. In den bisherigen Jahren wurde immer eine Vertreterin der ungarischen Minderheit als stellvertretende Generalschulinspektorin ins Amt berufen.