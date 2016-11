Steuerdirektion verlängert Frist

Erklärungen zur Festsetzung der Müllabfuhrgebühr

Mittwoch, 02. November 2016

Vergangene Woche konnten am Großen Ring die verschiedenen Ausstattungen im Rahmen des Abfallmanagementsystems besichtigt und Informationen zum Projekt erfahren werden. Foto: Vlad Popa

Hermannstadt - Die Erklärungen zur Berechnung der Müllabfuhrgebühren nimmt die Steuerdirektion des Hermannstädter Bürgermeisteramtes bis zum 30. November noch entgegen. Die Fristverlängerung gilt sowohl für die Privat- als auch für die Rechtspersonen in der Stadt, wonach die Gebühren von Amts wegen festgelegt werden. Die Hermannstädter Privatpersonen sind dieser Pflicht bis dato zu 70 Prozent nachgekommen, die Rechtspersonen erst zu 20 Prozent. Wer die Erklärung noch nicht eingereicht hat, kann dies in den nächsten 30 Tagen tun.



Die ausgefüllten, unterzeichneten und, nach Fall, gestempelten Formulare werden weiterhin im Touristeninfozentrum des Bürgermeisteramtes am Großen Ring/Piața Mare oder an den Schaltern des Dienstes für Sozialassistenz in der Schewisgasse Nr. 1-3, Zimmer 2, entgegengenommen. In elektronischem Format können die Formulare, unterzeichnet und gescannt, an die E-Mail-Adressen directiafiscala@sibiu.ro oder salubrizare@sibiu.ro geschickt werden. Sie sind an den zwei vorgenannten Standorten des Bürgermeisteramtes verfügbar oder unter der Internetadresse www.sibiu.ro/index.php/primaria/formular/3764. Eine Anleitung zum Ausfüllen der Formulare kann bei der Internetadresse www.sibiu.ro/index.php/primaria/deseuri/3804 eingesehen werden. Für Anfragen oder Unklarheiten stehen die Mitarbeiter des Bürgermeisteramtes bei den zwei vorgenannten E-Mail-Adressen zur Verfügung. Für Informationen zur Mülltrennung, den Müllcontainern oder der Abholung der Abfälle ist die zuständige Firma S.C. Soma S.R.L. bei den Telefonnummern 0269-562.056 oder 0269-988 sowie auf Facebook unter www.facebook.com/somasibiu erreichbar.