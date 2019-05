Stipendien „Deutsch hat Klasse“ in Hermannstadt verliehen

Weichen zur Bildung qualifizierter Lehrkräfte stellen

Von: Vlad Popa



Mittwoch, 22. Mai 2019

Hermannstadt - Die Stipendien „Deutsch hat Klasse“ verlieh am Montag die Michael-Schmidt-Stiftung zum sechsten Mal in Folge an die Studenten des Lizenzstudiengangs für Grundschul- und Vorschulpädagogik in deutscher Sprache im Rahmen der Lucian-Blaga-Universität in Hermannstadt/Sibiu (ULBS). Dem Festakt wohnten seitens der ULBS der Prorektor Dr. Daniel Mara, seitens des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) dessen Geschäftsführer Benjamin Jozsa und nicht zuletzt seitens der Michael-Schmidt Stiftung dessen Vorstandsmitglied Dr. Josef Christoph Karl bei.

Die Gäste, Pressevertreter sowie die zahlreichen Studenten des Studiengangs für Grundschul- und Vorschulpädagogik begrüßte die Studienleiterin Dr. Liana Regina Junesch, die hervorhob, dass der Zweck der Stipendien jener sei, „die Konkurrenz zwischen den Studenten aufzuheben, ihnen dazu zu verhelfen, ihre Lern- und Schaffenskraft kreativ einzusetzen und eine Gemeinschaft untereinander entstehen zu lassen, um später zur Bildung von Gemeinschaften in ihren Klassen beitragen zu können, in denen jeder seinen Platz hat, seinen Zweck erfüllt und wertvoll ist“.

Der Prorektor Dr. Daniel Mara sprach seine Überzeugung aus, dass die von der Michael-Schmidt-Stiftung gesicherte Unterstützung zum sichtbaren Wachstum der Studentenanzahl des vorgenannten Studiengangs aber auch zu dessen Akkreditierung durch die Nationale Agentur für Qualitätssicherung der Hochschulbildung (ARACIS) maßgebend beigetragen hat. „Ich bin überzeugt, dass die finanzielle Unterstützung der Michael-Schmidt-Stiftung und die anderen Ressourcen, die den Studenten dieses Studiengangs geboten werden, die Steigerung der Qualität der Ausbildung ermöglichen, was uns hoffen lässt, dass dieser Studiengang in Zukunft auch von der Gemeinschaft viel mehr geschätzt wird. Ich, als Fachmann der Bildungswissenschaften, erachte sowohl den Studiengang für Grundschul- und Vorschulpädagogik in rumänischer Sprache als auch jenen in deutscher Sprache als die wichtigsten einer Hochschule, weil wir, unter vielen anderen Gesichtspunkten, die Zukunft dieser Gemeinschaft und dieses Landes vorbereiten. Sehr gut vorbereitete Lehrkräfte bedeuten sehr gut vorbereitete Kinder und Jugendliche, auf die wir uns mit Blick auf die Zukunft dieses Landes und Europas verlassen können“, so Dr. Daniel Mara, der bei dieser Gelegenheit auch der Studienleiterin zu ihrem Engagement gratulierte.

Zu Wort kam auch Ana-Maria Madina, eine der angehenden Lehrkräfte, die hervorhob, dass dank der durch die Stipendien ermöglichten Teilnahme am Programm eine bessere Verknüpfung der Theorie mit der Praxis gewährleistet wird, den Studenten dazu verholfen wird, sich auf die Aneignung von Kenntnissen zu konzentrieren und mit demselben Ziel vor Augen die Bildung zu qualifizierten Lehrkräften anzustreben.

Der Vertreter der Michael-Schmidt-Stiftung Dr. Josef Karl, der die Stipendien in Höhe von rund 550 Euro an die insgesamt 19 Studenten aushändigte, äußerte, dass das Stipendien-Programm „Deutsch hat Klasse“ eines der wichtigsten Projekte der Michael-Schmidt-Stiftung ist, mit dem die Stiftung zu einer wertvollen Zukunft durch die Bildung junger, qualifizierter und neugieriger Menschen beitragen will.