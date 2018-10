Strategische Partnerschaft

Kulturhauptstadtverein und Tarom werden zusammenarbeiten

Von: Raluca Nelepcu



Mittwoch, 03. Oktober 2018

Es ist nun offiziell: TM2021-Geschäftsführerin Simona Neumann und Tarom-Generaldirektor Werner-Wilhelm Wolff unterzeichneten die strategische Partnerschaft in der Temeswarer Iulius Mall. Foto: Raluca Nelepcu

Temeswar – Eine strategische Partnerschaft haben zu Wochenbeginn die rumänische Fluggesellschaft Tarom und der Verein „Temeswar – Kulturhauptstadt Europas 2021“ unterzeichnet. Die Geschäftsführerin des Vereins, Simona Neumann, und Tarom-Generaldirektor Werner-Wilhelm Wolff trafen sich aus diesem Anlass in Temeswar/Timişoara, um die Details der Zusammenarbeit festzulegen. Somit wird Tarom zum offiziellen Partner von „Temeswar 2021“, teilte Simona Neumann den Medien mit.



„Die strategische Partnerschaft zwischen ´Temeswar 2021´ und Tarom ist sehr wichtig. Zum Einen ist es die erste strategische Partnerschaft auf Langzeit, die ´Temeswar 2021´ mit einem Unternehmen eingeht, andererseits aber auch, weil ´Temeswar 2021´ und Tarom von nationaler und europäischer Bedeutung sind und für einen gemeinsamen Zweck zusammenarbeiten wollen, nämlich, um Temeswar auf nationaler und europäischer Ebene zu fördern“, sagte Simona Neumann auf der Pressekonferenz. Neben einigen Sonderangeboten, die die Airline dem Kulturhauptstadtverein anbieten möchte, sollen gemeinsame touristische Pakete erarbeitet werden, ließ die TM2021-Geschäftsführerin wissen.



Tarom-Generaldirektor Werner-Wilhelm Wolff, der im November 2017 vom BMW-Händler Banat Car aus Temeswar zur nationalen Fluggesellschaft nach Bukarest gewechselt war, erklärte den Medien, dass die Fluggesellschaft ihr Angebot ausbauen bzw. neue Reiseziele von/nach Temeswar einführen möchte. Außer einem Flug nach Constanţa, an die rumänische Schwarzmeerküste, sollen auch neue Auslandsflüge hinzukommen – womöglich nach Venedig in Italien und in die griechische Hauptstadt Athen, so Wolff. Damit die potenziellen Fluggäste besseren Zugang zu den Angeboten haben, hat die Fluggesellschaft vor Kurzem einen Verkaufsstand in der Iulius Mall eröffnet. Der Generaldirektor informierte, dass zurzeit die Tarom-Flugzeugflotte erneuert wird und auch weitere Überraschungen auf die Reisegäste zukommen werden.