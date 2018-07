Studentische Tanzensembles feierten landesweite Begegnung in Hermannstadt

Von: Klaus Philippi



Sonntag, 08. Juli 2018

Hermannstadt - Trotz andauernden Starkregens und klammer Außentemperaturen erfreute sich die 15. Auflage des studentischen „Sibiu Dans Festival“ (Hermannstädter Tanzfestival) auf dem Kleinen Ring/Piaţa Mică in Hermannstadt/Sibiu einer regen Beteiligung des Publikums und zahlreicher Tanzformationen aus dreizehn inländischen Universitätszentren. Die zweitägige Tanzveranstaltung wurde als abendlicher Wettstreit auftretender Ensembles in den Wertungen Zeitgenössischer Tanz, Street Dance (Straßentanz), Moderner Tanz, Charaktertanz und Revue-Show durchgeführt. Der Festival-Gastgeber Hermannstadt war durch die Formationen „M&M“ und „Crazy Street“ des Studentischen Kulturhauses Hermannstadt vertreten, die insgesamt sechs Preise einheimsten. An dem Wettstreit auf dem Kleinen Ring beteiligten sich studentische Tanzensembles aus Craiova, Klausenburg/Cluj-Napoca, Petroschen/Petroşani, Jassy/Iaşi, Neumarkt/Târgu Mureş, Ploieşti, Piteşti und Kronstadt/Braşov. Letztere Kreishauptstadt wurde von der Tanzformation „One Dream“ und Choreografin Iolanda Popescu vertreten, die aufgrund ihrer erbrachten Leistung mit dem Großen Preis des Sibiu Dans Festival belohnt wurden.



„An den zwei Abenden des Sibiu Dance Festival haben es junge Erwachsene aus allen Gebieten Rumäniens fertiggebracht, dem Hermannstädter Publikum trotz unwirtlicher Wetterbedingungen die Begeisterung für zeitgenössische Tanzchoreografie zu vermitteln. Vielleicht hat sich dadurch unsere Hoffnung erfüllt, den Zuschauern einige Stunden Entspannung und Zerstreuung schenken zu können“, so Liliana Popescu, Leiterin des Studentischen Kulturhauses Hermannstadt.



Die 15. Auflage des Sibiu Dance Festival auf dem Kleinen Ring wurde von dem Studentischen Kulturhaus Hermannstadt organisiert und vom Ministerium für Jugend und Sport, sowie dem Hermannstädter Kreisrat und dem Bürgemeisteramt Hermannstadt mitfinanziert. Die Aufzeichnungen der Auftritte sämtlicher Teilnehmerformationen des Sibiu Dance Festival können nachträglich in der Mediathek der Homepage www.casastudentilorsibiu.ro und auf dem Internetportal www.livestream.com verfolgt werden.