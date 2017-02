Tag der offenen Tür

Von: Ştefana Ciortea-Neamţiu



Freitag, 10. Februar 2017

Temeswar – In der Zeitspanne 27.-31. März öffnet sich die West-Universität Temeswar für die Besucher. Vor allem Schüler der Lyzeen aus dem Kreis Temesch und den anrainenden Kreisen werden an der Aktion „Tag der offenen Tür“ erwartet. Dadurch können sie Näheres über die Universität und deren elf Fakultäten erfahren und sich ein Bild von dem Angebot machen. Die Eventreihe wird in der Zeitspanne organisiert, in der viele der Lyzeen die Aktion „Schule anders“ angelegt haben. Jede Fakultät bereitet für die angegebenen Tage mehrere Tätigkeiten vor: Workshops, Debatten, Simulationen, auch Vorlesungen, in einem für Schüler angepassten Stil.