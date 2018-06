Tag der offenen Tür bei Continental Reifen

Von: Andreea Oance



Samstag, 16. Juni 2018

Temeswar - Temeswarer werden am 23. Juni im Reifenwerk von Continental zum Tag der offenen Tür erwartet. Zwischen 11 und 16 Uhr wird am Rande des Temeswarer Jagdwalds ein umfangreiches Programm für Groß und Klein vorbereitet.

Besucher dürfen sich unter anderem an einer Führung durch das Reifenwerk beteiligen und dabei erfahren, wie die Continental-Reifen tatsächlich hergestellt werden sowie durch welchen Prozess sie bis zu ihrer Endproduktion gehen. Für Wagenbegeisterte bereiten die Angestellte von Continental Bremsdemonstrationen mit Continental-Reifen auf feuchtem und trockenem Untergrund vor sowie eine Automobilausstellung in Zusammenarbeit mit den Temeswarer Partnerautohändlern. Autofahrer bekommen an dem Tag auch nützliche Informationen für ein sicheres Fahren von den Trainern der Titi-Aur-Akademie und können auch kostenlos die Frontalaufprall- und Kippsimulatoren testen.

Zum Anlass des Tages der offenen Tür können sich Interessenten um Jobs innerhalb des Werks bewerben. Eine Bewerbungszone wird speziell dafür eingerichtet, in der sie an einer Simulation eines Bewerbungsgesprächs teilnehmen können. Kinder können sich auf einem speziell für sie eingerichteten Spielplatz aufhalten und an verschiedenen lustigen und interaktiven Aktivitäten teilnehmen.

Vor Kurzem wurde eine ähnliche Veranstaltung beim Sitz von Continental Automotive Romania an der Busiascher Straße organisiert. An ContiShowOff beteiligten sich über 2500 Personen.