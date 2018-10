Tage der deutschen Minderheit in Klausenburg

Von: Michael Mundt



Donnerstag, 25. Oktober 2018

Klausenburg – In Klausenburg/Cluj-Napoca finden vom 28. bis 30. Oktober die „Tage der deutschen Minderheit“ statt. Ihren Auftakt bildet am Sonntag, um 18 Uhr, der Reformations-Festgottesdienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Die Predigt wird der Hermannstädter Stadtpfarrer Kilian Dörr halten. Diese wird begleitet von einem Vokalensemble unter der Leitung von Jürg Leutert, dem Landeskirchenmusikwart. An der Orgel wird Dr. Erich Türk spielen.

Zum zweiten Teil der „Tage der deutschen Minderheit“ hält zunächst Prof. Dr. Rudolf Gräf den Vortrag „Loyalitätswechsel und institutioneller Neuanfang. Die regionalen deutschen Minderheiten in Rumänien 1918 – 1928“ und im Anschluss spricht Dr. Christian Schuster zum Thema „Das lange Jahrhundert der Minderheiten“. Beide Vorträge finden am 30. Oktober, ab 17 Uhr, am Sitz des Klausenburger Forums in der Str. Memorandumului 8 statt. Den Abschluss der Veranstaltung bildet die Vernissage der Ausstellung „Treppen in Siebenbürgen“.