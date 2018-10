Tage des zeitgenössischen Tanzes in Kronstadt

Von: Elise Wilk



Donnerstag, 11. Oktober 2018

Kronstadt- Im Rahmen von „perform(d)ance-Tage des zeitgenössischen Tanzes in Kronstadt“, einem Festival, das inzwischen zur Tradition geworden ist, finden vom 26. bis zum 29. Oktober drei Tanzperformances und ein Workshop statt. Unter den Performances, die in diesem Jahr nach Kronstadt eingeladen wurden, ist auch das zeitgenössische Tanzstück „Leviah“ der in Köln ansässigen aus Israel stammenden Choreografin und Tänzerin Reut Shemesh. Die Künstlerin zeigt darin ihre Erfahrungen im für alle Geschlechter verpflichtenden, israelischen Militärdienst.



Die Veranstaltung wird vom Deutschen Kulturzentrum Kronstadt in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, der Redoute und Visssual organisiert.

Die Eintrittskarten können online auf der Webseite bilete.ro erworben werden. Mehr Informationen: www.kulturzentrum-kronstadt.ro