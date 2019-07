Temescher Kreisstraße wird zur Baustelle

Von: Andreea Oance



Donnerstag, 04. Juli 2019

Temeswar - Die Vertreter des Temescher Kreisrats haben am Mittwoch den Vertrag für die Modernisierung der Kreisstraße 593 Neupetsch/Peciu Nou – Giulvăz – Feny/Foeni unterschrieben. Die Strecke beträgt 20 Kilometer und soll nun ausgebaut werden. Die Finanzierung kommt durch ein EU-Projekt. Durch die Modernisierung dieser Straße wird eine bessere Verkehrsanbindung zur Strecke Temeswar/Timișoara – Morawitza/ Moravița DN 59 / E 70 in der Nähe der Ortschaft Schag/Șag bereitgestellt.

Die vorhandene DJ 593-Kreisstraße wird auf 8 Meter Breite ausgebaut. Der Vertrag wurde von der Baufirma SC Super Construct SRL infolge einer öffentlichen Ausschreibung gewonnen. Die Firma hat nun 14 Monate Zeit, das Ausbauprojekt umzusetzen. Der Gesamtwert der Investition beträgt über 19.000.000 Lei inklusive Mehrwertsteuer.

„Neben dem einfachen Zugang von Tausenden Temescher Bürgern zu der DN 59, können wir durch diese Investition auch einen Impuls geben, den Grenzübergang zu Serbien in Feny zu nutzen. Der schnelle Zugang von Schag zur serbischen Grenze und umgekehrt erhöht den Verkehr über diesen Punkt und implizit seine Bedeutung. Außerdem hat der Temescher Kreisrat auch noch die Asphaltierung einer weiteren Verbindungsstraße zu Serbien vor und zwar die Route Rovinița Mare – Perkos/Percosova – German/Gherman“, sagt der Temescher Kreisratsvorsitzende Călin Dobra.