Temescher Wirtschaftsbilanz bleibt weiterhin positiv

Industrie mit leichtem Rückgang, Umsätze deutlich im Plus

Montag, 06. August 2018

Temeswar (ADZ) – Um 3,4 Prozent ist die Industrieproduk-tion des Kreises Temesch im Monat Mai im Vergleich zum Vormonat April zurückgegangen, das Temeswarer Statistikamt verzeichnete den dritten Monat in Folge, in der die Industrie des westrumänischen Kreises im Minus lag. In der Zeitspanne Januar bis Mai wurde im Vergleich zu den ersten fünf Monaten des Vorjahres jedoch ein zartes Plus von 0,9 Prozent gemeldet. Erfreulich ist die Tatsache, dass der Gesamtumsatz der Temescher Unternehmen im Zeitraum Januar bis Mai um fast 7 Prozent im Vergleich zu 2017 zugelegt hat, teilt das Statistikamt mit. Was die Ein- und Ausfuhren anbelangt, wurden bisher nur Daten zum ersten Quartal veröffentlicht, sie liegen im positiven Bereich. Zwischen Januar und März exportierten Temescher Unternehmen Waren und Dienstleistungen im Wert von 1,67 Milliarden Euro, ihre Importe lagen dagegen bei nur 1,42 Milliarden Euro, so dass der Kreis Temesch weiterhin eine positive Handelsbilanz aufweist.



Fast 253.000 Arbeitnehmer wurden im April im Kreis Temesch gezählt, ihr Bruttodurchschnittslohn lag bei 4783 Lei, um 124 Lei weniger als im März. Dies entspricht einem Nettodurchschnittslohn von 2886 Lei, dies ist ebenfalls etwas weniger als im Vormonat. Die Schwankungen hängen mit der Zahlung von Prämien oder verschiedenen Boni zusammen und sollten keinesfalls mit generell abnehmenden Löhnen erklärt werden. Die Arbeitslosenrate ist im Monat Mai auf unter 1 Prozent gesunken, registriert wurden 3097 Arbeitslose. Dies entspricht einer Arbeitslosigkeit von nur 0,9 Prozent. 151.523 Rentner lebten am 31. März im Kreis Temesch, ihnen wurde im Durchschnitt eine Rente von 1070 Lei bezahlt.

35.104 Touristen checkten im Mai in Temescher Hotels und Pensionen ein, 77.565 Übernachtungen meldete der Temescher Fremdenverkehr. Die Nettoauslastung im Hotel- und Gaststättenwesen lag bei nur 33,1 Prozent.