Temeswarer Airport mit dreisprachiger Webseite

Sonntag, 24. September 2017

ao. Temeswar – Die Informationen auf der Homepage des Internationalen „Traian Vuia“-Flughafens in Temeswar/Timişoara sind nun auch in serbischer Sprache erhältlich. Die Leitung des Temeswarer Airports arbeitet an einer Übersetzung in ungarischer Sprache.



Die Entscheidung der Flughafenleitung, Informationen auch in serbischer Sprache zu veröffentlichen, kommt, nachdem sehr viele Passagiere aus dem Nachbarland vom Temeswarer Airport aus starten oder hier landen. „Das Flugangebot aus Temeswar ist in letzter Zeit stark angestiegen, so dass wir sehr attraktiv auch für Passagiere aus Serbien geworden sind. Um ihnen den Zugang zu Informationen zu erleichtern, beschlossen wir, die Webseite auch in serbischer Sprache zur Verfügung zu stellen“, sagt Daniel Idolu, der Leiter des Temeswarer Airports.



Die Sprache kann man von der rechten Ecke, oben auf der Webseite www. aerotim.ro, wählen. Infos über Abflüge und Ankünfte, Gepäck, Parken und Reservierungen sind nun in rumänischer, englischer und serbischer Sprache erhältlich. Der Temeswarer Flughafen ist der einzige rumänienweit, der über eine dreisprachige Webseite verfügt.