Timişoara Fresh am Wochenende

Von: Raluca Nelepcu



Donnerstag, 05. Juli 2018

Temeswar – Mens sana in corpore sano – Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper: Der lateinische Ausdruck soll zum Leitmotiv der Veranstaltungen am kommenden Wochenende am Temeswarer Opernplatz werden. Hier findet am 7. und 8. Juli das erste „Timișoara Fresh“ statt – eine Reihe von Events mit dem Ziel, einen gesunden Lebensstil unter den Stadtbewohnern zu fördern. Von einfachen Sporttätigkeiten, die man selbst ausüben kann, über Leistungssport bis hin zu Gesprächen mit Ernährungsberatern ist alles dabei.



Am Samstag und Sonntag können zwischen 8 und 16 Uhr die Sportgeräte aus den drei Smartfit-Fitnesssälen besichtigt und ausprobiert werden, wobei sich Interessenten wiegen lassen und dabei ihr Idealgewicht sowie Tipps und Tricks, wie dieses zu erreichen ist, erfahren können.