Töpfermarkt in Hermannstadt

Von: Eveline Cioflec



Freitag, 01. September 2017

Hermannstadt – Der traditionelle Töpfermarkt findet dieses Wochenende, dem 2. und 3. September, jeweils von 9 bis 20 Uhr in Hermannstadt/Sibiu auf dem Großen Ring/Piaţa Mare statt. Über hundert Töpfer stellen ihre Ware zum Verkauf aus. Wie gewohnt, werden auch in diesem Jahr Töpferwerkstätten für Kinder angeboten. Bereits zum 51.Mal gastiert der Töpfermarkt als älteste Kulturveranstaltung in Hermannstadt. In diesem Jahr organisiert ihn der Kreisrat Hermannstadt mit dem Zentrum für Erhalt und Förderung der traditionellen Kultur, „Cindrelul Junii Sibiului“, in Zusammenarbeit mit dem Astra-Museum.