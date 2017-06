Trachtenfest in Sathmar

Von: Gabriela Rist



Samstag, 10. Juni 2017

Sathmar - An diesem Wochenende veranstaltet der Kulturverband Sathmarense in Zusammenarbeit mit dem DFD Sathmar das erste Trachtenfest in Sathmar/Satu Mare. Erwartet werden dreizehn Volkstanzgruppen aus Nordsiebenbürgen. Das Programm beginnt am Samstagnachmittag um 17 Uhr mit einem Trachtenumzug vom Schwabenhaus. Die Musik macht die Blaskapelle aus Fienen/Foieni. Die Volkstänze werden im Vasile-Lucaciu-Park gezeigt. Auch das 10-jährige Bestehen der Gute-Laune-Tanzgruppe aus Sathmar wird gefeiert. Es gibt schwäbische Weine und auch den Strudli, der vor Ort frisch gebacken wird. Am Abend – ein Ball. Am Sonntag wird in der Kalvarienkirche um 10 Uhr ein Festgottesdienst von Pfarrer Michael Orban zelebriert. Anschließend werden im Wendelin-Fuhrmann-Saal im Kulturtreffpunkt Vorträge über die Trachten gehalten.