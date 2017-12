Transportlinie Nr. 60 in der Schulerau

Von: Dieter Drotleff



Montag, 25. Dezember 2017

Kronstadt – Das schon seit längerer Zeit angekündigte Vorhaben, in der Schulerau den Transport der Touristen von dem neuen Parkhaus bis zu den Gondeln einzuführen, ist nun spruchreif. Ab Freitag, dem 22. Dezember werden sechs Linienbusse der neuen öffentlichen Personentransportroute Nr. 60 die Schulerau-Besucher von dem Parkhaus in der Unteren Schulerau bis zu beiden Gondeln am Fuße des Skihanges transportieren. Die Strecke beträgt fünf Kilometer. Dadurch soll die Zufahrt mit den eigenen Pkws besonders an Wochenenden entlastet werden, wenn es oft zu Staus kommt und der Verkehr schon bei der Ausfahrt aus Kronstadt eingestellt werden muss. Das im Herbst fertiggestellte Parkhaus umfasst 434 Plätze. Eine Fahrt mit den neuen Linienbussen, die alle fünf Minuten fahren, beträgt zwei Lei pro Person und ist für 50 Minuten gültig.