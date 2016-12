Transportmittel in Hermannstadt

Broschüre zeigt die Entwicklung vom Pferd bis zur Straßenbahn

Von: Michael Mundt



Mittwoch, 21. Dezember 2016

Hermannstadt – „Als städtisches Gefüge, das 1458 bereits 896 Haushalte verzeichnete, und 1510 1311 Wohnhäuser zählte, benötigte Hermannstadt schon früh ein gut artikuliertes Verkehrssystem, das die charakteristischen Mittel der Zeit benutzte.“ Mit diesen Worten beginnt die Broschüre „Traditionelle Fortbewegungsmittel - von der Erhaltung des Kulturerbes zur Bekanntmachung desselben. Digitalisierung zwischen Notwendigkeit und Herausforderung“, welches sich den Mitteln der Fortbewegung im Munizipium Hermannstadt/Sibiu widmet. Von April bis November haben die Autoren Dr. Gudrun-Liane Ittu, Liliana Oprescu und Dr. Constantin Ittu – Projektleitung: Dr. Rodica Maria Volovici – an dem vom Bürgermeisteramt über die Kulturagenda teilfinanzierten Projekt gearbeitet. Auf 40 Seiten behandeln sie die Transportmittel vom Pferd bis zur Straßenbahn und dem Zeppelin sowie die Verkehrsinfrastruktur in Form von Flughafen und Brücken. Die Broschüre liegt dreisprachig in Deutsch, Englisch und Rumänisch vor und lässt sich kostenlos über die elektronische Bibliothek der Lucian-Blaga-Universität abrufen. Eine Auswahl an bereitgestellten Fotos findet sich zudem auf der Internetseite des Projekts: http://bcu.ulbsibiu.ro/Calatorind_ prin_Sibiu/