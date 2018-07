Treffen der Trabi-Fahrer in Fogarasch

Von: Dieter Drotleff



Sonntag, 15. Juli 2018

Kronstadt – Trabi-Eigentümer haben ein Treffen am Monatsende in Fogarasch/Făgăraș eingeplant. Bisher haben sich schon 15 Besitzer des bekannten in der ehemaligen DDR erzeugten Wagens für die zweitägige Begegnung ab Samstag, 28. Juli, angemeldet.



Organisiert wird das Treffen von dem Kulturhaus der Stadt und dem Fogarascher Museum. Samstags ab elf Uhr werden die „Rennpappen“ auf der linken Seite zum Burgeingang ausgestellt. Auch ist eine Fahrt der Teilnehmer mit ihren Trabis durch die Stadt geplant. Die stolzen Eigentümer haben viele bauliche Veränderungen im Lauf der Jahre an ihren Fahrzeugen vorgenommen, wobei einige davon nun ganz besondere Eigenschaften bei Geschwindigkeit, Karosserie, Motor u. a aufweisen.