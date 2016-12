Treffen mit Bukarester Wählern

Donnerstag, 08. Dezember 2016

Bukarest (ADZ) – Zu einem Treffen wird der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien und Kandidat für die Parlamentswahlen am kommenden Sonntag, Ovidiu Ganţ, mit seinen Wählern aus der Hauptstadt zusammenkommen, teilt die Leiterin des Bukarester Forums, Unterstaatssekretärin im Departement für Interethnische Beziehungen beim Generalsekretariat der Regierung, Christiane Cosmatu mit. Bei der Begegnung am morgigen Freitag, um 14 Uhr, im Schiller-Haus (Str. Batiştei 15) wird Ovidiu Ganţ einen Rückblick auf sein Mandat seit 2012 werfen, seine zukünftigen Vorhaben vorstellen und auf die Fragen der Wähler antworten.