Über 1400 Taxis im Stadtgebiet

Auch Preisanstiege sind zu erwarten

Von: Dieter Drotleff



Sonntag, 13. Januar 2019

Kronstadt – Am 31. Dezember 2018 ist der Termin der Genehmigungen für die Taxis im Kronstädter Stadtgebiet abgelaufen. Das Bürgermeisteramt hat die Erteilung der neuen Genehmigungen eingeleitet, die wieder für Jahre erteilt werden, somit bis 31. Dezember 2023 gültig sein werden. Laut der Liste der autorisierten Taxis im Stadtgebiet haben 1431 Transportmittel die Erlaubnis für Fahrten. Interessant ist, dass gleich viele Anträge auch für die kommende Zeitspanne eingereicht worden sind, sie werden nach den erhaltenen Genehmigungen, die ab Februar erteilt werden, ein Lila-Erkennungszeichen auf der Wagentüre tragen. Auch sind alle im Bürgermeisteramt eingereichten Dossiers mit den erforderlichen Akten versehen, was die Beamten angenehm überraschte. Bei der vor fünf Jahren stattgefundenen gleichen Aktion gab es viele Fälle, wo weitere Akten eingereicht werden mussten, da die vorgelegten nicht ausreichend waren.



Auch haben damals 50 Taxifahrer schließlich auf ihr Vorhaben verzichtet.

Ab 15. Januar können die Taxiunternehmen oder -fahrer die Anträge für die Erhöhung der Fahrtgebühr einreichen. Vier Taxiunternehmen haben im Dezember ihre Absicht bekanntgegeben, die Fahrtkosten von 1,99 Lei/km auf 2,19 Lei zu erhöhen. Die Gebühr für die Fahrten bei Nacht sollen von 2,3 Lei/km auf 2,6 Lei ansteigen. Das Bürgermeisteramt wird diese Preisanstiege auch genehmigen, da sie schon durch einen Beschluss des Stadtrates bestimmt worden waren, mit dem 2,2 Lei/km als maximaler Preis festgelegt wurde. Für Nachtfahrten wurde als Höchstgebühr sogar 3,3 Lei/km festgelegt. Um die neuen Preise zu genehmigen, muss jeder Fahrer einen Antrag mit einer Begründung des Preisanstiegs beim Bürgermeisteramt einreichen. Die Fahrer der Taxiunternehmen Ro, ATI und City, die insgesamt 400 Autos in Besitz haben, müssen diese Anträge nicht stellen, da diese das jeweilige Unternehmen einreicht.