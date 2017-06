Über 300 Teilnehmer

Frühlingsrauschen: Festival in Baia Mare

Von: Gabriela Rist



Samstag, 03. Juni 2017

Neustadt - Bei strahlendem Wetter fand heuer am 20. Mai die jährliche traditionelle Feier der deutschen Gemeinschaft in Neustadt/Baia Mare statt. In diesem Jahr nahmen mehr als 300 Interessenten am Frühlingsrauschen-Festival teil. Dazu gehörten vor allem Mitglieder des Demokratischen Forums der Deutschen in Neustadt aber auch viele Sympathisanten, die an den deutschen Traditionen und der Kultur interessiert sind. Das kulturelle Programm bestritten diesmal die Schülerinnen und die Schüler der Dr. Victor-Babeş-Schule und der Gheorghe Şincai-Schule sowie die Edelweiß-Jugendtanzgruppe aus Oberwischau/Vişeu de Sus. Die Teilnehmer des Festivals nahmen an einem Festgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche, zelebriert von Pfarrer Janos Roman, teil. Vor der Messe sprach der Pfarrer über die Geschichte der Kirche. Die Feier wurde im Anschluss an den Gottesdienst in der Mensa der Universität fortgesetzt.