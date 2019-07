Über 400 Jugendliche bei ISWinT-Studentenfestival

Von: Andreea Oance



Montag, 01. Juli 2019

Temeswar – Über 400 Jugendliche aus der ganzen Welt werden an der aktuellen Ausgabe der International StudentWeek in Temeswar/Timişoara (ISWinT) teilnehmen.



Zwischen dem 22. Juli und dem 2. August soll die Bega-Stadt erneut zu einem Zentrum der Plurikulturalität werden. Rund 900 Jugendliche aus 114 Ländern haben sich für eine Teilnahme am Festival beworben. Knapp die Hälfte davon wurde ausgewählt.



Das Studentenfestival findet in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft der rumänischen Regierung und der UNESCO statt. ISWinT wird seit 1994 von der LIGA AC, der Automatik- und Computer-Studentenorganisation an der TU „Politehnica“ Temeswar, organisiert. Das aktuelle Thema des Festivals ist „Lern today, change tomorrow!“ (Lerne heute, verändere morgen!).



Die jungen Menschen aus der ganzen Welt werden auch an einer Reihe von Aktivitäten teilnehmen, die sich mit Themen wie soziale Inklusion, Bildung oder Menschenrechte befassen. Gleich acht Workshops werden in dieser Hinsicht angeboten. Dabei sollen Ideen ausgetauscht und entwickelt und Möglichkeiten gefunden werden, wie man die Gemeinschaften aktiv in verschiedenen Projekten einbringen kann.



Am 27. Juli werden auch die Temeswarer eingeladen, sich an Seite der Studenten am Marsch für Menschenrechte zu beteiligen. Am 28. Juli steht „COOLtural Day“ auf dem Programm. Auf dem Freiheitsplatz von Temeswar werden unter anderen Theatervorführungen präsentiert sowie kreative Workshops und Fotografie-, Buch- und Vinylplattenausstellungen organisiert. Mehr Details auf iswint.ro.