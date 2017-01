Über „Biziday“

Freitag, 13. Januar 2017

scn. Temeswar – Interessenten können den Journalisten Moise Guran am Freitag, dem 20. Januar, live in der Aula Magna der West-Universität erleben. Moise Guran wird den Teilnehmern über „Biziday“ sprechen. „Biziday“ ist die Firma, die die Sendung „Ora de Business“ für TVR 2 und für den Radiosender Europa FM produziert hat. Es folgten „Biziday“ für TVR und 2015 für Digi24. Seit 2016 konzentriert sich das Team auf den Blog und eine gleichnamige App. Hinter „Biziday“ stecken dreizehn Köpfe, Moise Guran ist der Gründer und das Image der Firma. Das Treffen findet ab 14 Uhr statt. Veranstalter ist die Wirtschaftsfakultät an der West-Universität Temeswar.