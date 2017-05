Umzug in Frage gestellt

Von: Ralf Sudrigian



Samstag, 27. Mai 2017

Kronstadt – Die Reparaturarbeiten an der ehemaligen Berufsschule für Gastgewerbe in der Zizinului-Straße geraten in Verzug. Die Firma, die den Auftrag übernommen hatte, ist nämlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten und hat dem Bürgermeisteramt mitgeteilt, dass sie ihren vertraglichen Pflichten nicht nachkommen kann. Die noch ausstehenden Arbeiten im Gesamtwert von rund eineinhalb Millionen Lei (einschl. MwSt) werden nach einer Ausschreibung nun neu vergeben. Ob sie bis zum Beginn des neuen Schuljahres auch abgeschlossen werden, ist ungewiss. Von dieser Verzögerung ist indirekt auch die Honterusschule betroffen. Ins Schulgebäude aus der Zizinului-Straße sollten nämlich ein Teil der Klassen des Sportlyzeums übersiedeln, die noch im ehemaligen Sportlyzeum (inzwischen der evangelischen Honterusgemeinde rückerstattet) untergebracht sind.